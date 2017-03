Het Duitse Schalke 04 boezemt misschien wat angst in, maar Valentijn Driessen acht Ajax in de Europa League-duels zeker kansrijk. In zijn optiek is het mogelijk om bij de laatste acht te komen.



"Schalke 04 stelt wel iets voor, maar de weg naar de halve finale ligt open. Het is geen bijzondere ploeg, ze staan elfde en tegen Borussia Mönchengladbach zijn ze ternauwernood ontsnapt", aldus de journalist van De Telegraaf, die eigenlijk geen enkele speler van de Duitsers kan opnoemen. "Ja, Huntelaar, maar hij zit op de bank."



"Wel heel opvallend, want Ajax wil hem na dit seizoen, als hij transfervrij is, toevoegen aan de selectie", weet Driessen. Het is ook bij hem bekend dat Schalke 04 fysieke kracht inbrengt. "Maar dat was Kopenhagen ook en daar heeft Ajax het uitstekend tegen gedaan."