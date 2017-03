Zekerheidje in Utrecht: "Er is meer, maar ik ga niet alles verklappen"

Sébastien Haller geldt als zekerheidje zodra de bal op elf meter ligt. De Franse spits van FC Utrecht benut strafschop na strafschop door uiterst koelbloedig te blijven, maar is dat trainbaar?



Haller traint zelf nauwelijks op de strafschop. "De enige strafschop die ik miste was tegen Achilles, in een oefenduel. De focus ontbrak", zo stelt de aanvaller in De Volkskrant. Wel verdiepte hij zich op jonge leeftijd in dit kunstje. "Ik let op iedere beweging van de keeper en dan gaat het verder op gevoel."



"Als hij niet beweegt? Geen probleem. Dan schiet ik hard in de hoek. Of gewoon hoog. Er is meer, maar ik ga niet alles verklappen", aldus Haller, die 'te veel stress' probeert te vermijden. "Natuurlijk voel ik ook emoties, druk. Maar missen is niet het einde van de wereld."



Haller vindt dat gevoel niet moeilijk te ontwikkelen: "Het lijkt even heel erg, maar daarna denk je: allez, iedereen is het over twee dagen vergeten. Helemaal als ik vandaag alsnog scoor."