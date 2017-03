PSV'er spiegelt zich: "Met een sterk pakket naar het buitenland"

Jürgen Locadia klaagde in het verleden over zijn positie op de flank van PSV, maar de spitspositie heeft inmiddels geen prioriteit meer. Zelf voelt hij zich inmiddels zeer op zijn gemak.



"Het maakt me niet zoveel uit waar ik sta. Ik kan overal scoren", stelt Locadia in De Telegraaf. "Vorig seizoen heb ik een heel seizoen vanaf links gespeeld. Dat ging goed, maar ik had wel meer moeten scoren. Dat kan beter. Dat hebben Dries Mertens en Memphis Depay in het verleden wel laten zien."



Locadia verlengde zijn verbintenis met PSV deze week tot 2021. Het buitenland trekt hem nog niet. "Hoe Wijnaldum zijn carrière heeft opgebouwd, is een voorbeeld voor me. Hij is met een sterk pakket naar het buitenland gegaan. Ik wil hier ook eerst een seizoen meemaken, dat ik helemaal meedraai en belangrijk ben voor de ploeg."