Blind legt uit waarom hij Krul ondanks matige vorm selecteert

Bondscoach Danny Blind zorgde voor verbazing door Tim Krul, die de eerste seizoenshelft niet keepte en na de winter matig presteert onder de lat bij AZ, te selecteren in zijn voorselectie. Voor de definitieve selectie viel hij echter af.



"We zetten altijd vier keepers op de lijst", legt Blind zijn keuze voor Krul in de voorselectie uit tijdens een persconferentie. "Omdat je niet weet wat er gebeurt. Daar kun je je vraagtekens bijzetten, maar dat zijn de keuzes die ik maak. Wij hebben in principe een potentieel van zes keepers. Ook Vermeer en Stekelenburg zijn er nog. Maar Kenneth speelde pas één wedstrijd sinds zijn blessure."



"Tim is bij AZ weer gaan spelen, dat is belangrijk voor hem. Hij weet zelf als geen ander dat hij van ver is moeten komen. Het heeft niet allemaal meegezeten. Moet je zijn voorselectie dus als aanmoediging zien? Ja, zo zou je het kunnen zien."



Jasper Cillessen, Michel Vorm en Jeroen Zoet zijn de drie goalies in de definitieve selectie van Blind.