Botteghin: 'Het is nu aftellen..'

Feyenoord stevent langzaam maar zeker af richting eindelijk een landskampioenschap. Mandekker Eric Botteghin is vol vertrouwen in het slot van de titelrace.



"Je hebt nog acht wedstrijden. Maar als je de volgende drie wedstrijden wint, dan is dat een grote stap", doelt hij op Heerenveen-uit, Go Ahead-thuis en Ajax-uit. "We hadden dit seizoen ook lastige wedstrijden. We kijken wedstrijd per wedstrijd en wij weten dat we een goed resultaat kunnen halen."



Morgen dus naar Friesland. "Het is een goed teken dat we zondag op goed gras kunnen spelen. Dat is alleen maar beter voor ons", denkt Botteghin verder. Zoals gezegd gelooft hij heilig in succes. "Het is nu aftellen. We hebben het tot nu toe wedstrijd voor wedstrijd aangepakt. Maar natuurlijk komt het een stuk dichterbij. Het is mooi dat wij nu in deze situatie zitten en dat we de volgende wedstrijden kunnen spelen om kampioen te worden. Elke speler wil dat."