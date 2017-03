Selectie Italië voor duel met Oranje: Veel nieuwe namen

Op 28 maart speelt het Nederlands elftal in de Amsterdam ArenA een fraai oefenduel tegen Italië. In de aanloop naar die wedstrijd heeft bondscoach Giampiero Ventura zijn selectie alvast bekend gemaakt.



Roberto Gagliardini (Inter), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Danilo D’Ambrosio (Inter) en Manolo Gabbiadini (Southampton) zijn de debutanten in de Azzuri.



Selectie Italië

Doelmannen: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Spal)



Verdedigers: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Torino)



Middenvelders: Daniele De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain)



Flankspelers: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Nicola Sansone (Villarreal)



Aanvallers: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio)