'Als je ziet hoe hij hier binnenkomt, die gaat, die vecht, dat is een pitbull'

ADO Den Haag versterkte zich in de afgelopen winterstop met diverse transfervrije spelers. Eén van hen was Donny Gorter, die zich al snel in de basisformatie van trainer Alfons Groenendijk speelde.



"Als je ziet hoe Gorter hier binnenkomt, die gaat, die vecht, dat is een pitbull. Daarom speelt hij ook", legt de coach van ADO uit op de persconferentie vandaag, geciteerd door Omroep West.



In 2012 maakte Gorter eens de transfer van NAC Breda naar AZ. Uitgerekend de Alkmaarders zijn dit weekend de tegenstander van ADO. "De eerste twee jaar heb ik het naar mijn zin gehad en een goede tijd gehad. Voor mij was dat destijds een mooie stap vooruit", zegt Gorter zelf.



Na twee prima seizoenen ging het echter bergafwaarts. "En dan moet je eerlijk naar jezelf zijn. Ik voelde dat ik klaar was om wekelijks te spelen en niet meer als twaalfde, dertiende man wilde fungeren. Ik ben blij dat ik nu bij ADO zit."