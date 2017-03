Sneijder reageert op 'Turkije-rel': Wil hij nu vertrekken?

De betrekkingen tussen Nederland en Turkije staan op scherp naar aanleiding van de diplomatieke rel van zaterdag. De Turkse bevolking heeft het even helemaal gehad met alle Nederlanders en voetballers als Wesley Sneijder en Robin van Persie krijgen dat nu op hun bordje. Er zijn Turken die vinden dat deze spelers maar gedeporteerd moeten worden.



Dat lijkt een grapje, maar dat is het niet. Op Twitter reageren de Turkse supporters woedend, of het nou aanhangers van Galatasaray of Fenerbahçe zijn. Niet alleen Sneijder en Van Persie krijgen het daarbij zwaar te verduren, ook andere Nederlanders zoals Jeremain Lens en Gregory van der Wiel hebben het gedaan bij de Turken.



Update 13:10 uur

Wesley Sneijder heeft inmiddels zijn reactie gegeven op de 'Turkije-rel'. Er werd gesuggereerd dat de spelmaker van Galatasaray nu zou willen vertrekken als vluchtroute, maar dat ontkent hij.



"Ik hou van Turkije en ga helemaal nergens heen. Ik draag al vier jaar het shirt van Galatasaray en volgend seizoen ben ik gewoon in Istanboel. Nogmaals, ik ga nergens heen", wordt Sneijder geciteerd door Turksvoetbal.net.