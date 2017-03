WTF! 'Loting Ajax werd gemanipuleerd door UEFA'

Ajax werd, na het uitschakelen van FC Kopenhagen afgelopen week, in de loting gekoppeld aan het Duitse Schalke 04. Bij de voetbalbond UEFA zal men hier ongetwijfeld blij mee zijn.



Als het Turkse Besiktas was geloot, had dat namelijk nog veel stof kunnen doen opwaaien. Gezien de diplomatieke rellen tussen Nederland en Turkije ligt dat momenteel erg gevoelig, er werd zelfs gesuggereerd dat een koppeling tussen Ajax en Besiktas vooraf al als 'onmogelijk' verklaard zou moeten worden zoals dat ook bij bijvoorbeeld Russische en Oekraïne clubs het geval is.



Dat gebeurde niet, Ajax werd 'gewoon' aan Schalke uit Duitsland gelinkt. Maar volgens diverse Turkse media is dat niet zo gewoon gegaan. Zij schrijven namelijk dat de UEFA wel eens het befaamde 'warme en koude balletjes-systeem' gehanteerd zou kunnen hebben, om op die manier in ieder geval Ajax tegen Besiktas te voorkomen..



Het gesjoemel met de balletjes bij de loting door middel van temperatuur wordt al jarenlang in de wandelgangen genoemd.