Ervaringsdeskundige Nuytinck reageert: Moet Eredivisie de Belgische structuur overnemen?

Terwijl de Play-Offs in het Belgische voetbal binnen twee weken van start zullen gaan, wordt er in ons land nog danig gediscussieerd over de invoering van een dergelijk systeem. Dat de Eredivisie hervormt moet worden staat inmiddels wel buiten kijf. Maar niet iedereen is er van overtuigd dat Play-Offs daarvoor de beste oplossing zijn.



Het Algemeen Dagblad ging daarom ten rade bij een Nederlandse ervaringsdeskundige, Bram Nuytinck draait bij RSC Anderlecht immers al jaren mee in dit systeem. De verdediger heeft er gemengde gevoelens bij. "Ik sta er heel dubbel in. Enerzijds vind ik het prachtig dat we met Anderlecht nu een mooie reeks aan wedstrijden hebben waar het er écht om gaat."



Daartegenover vindt Nuytinck dat de reguliere competitie wat ondergewaardeerd wordt. "In de maanden hiervoor merk je dat het publiek wat gereserveerder is. Als een topclub bij pakweg Sint-Truiden punten laat liggen, wordt er toch een beetje geredeneerd van: 'ach, wat maakt het uit, die Play-Offs halen we toch wel en de punten worden ook nog eens gehalveerd'", besluit de oud-NEC'er.