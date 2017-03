'Koeman en co wijzen moeder Lukaku aan als hoofdschuldige van megadomper'

99,9999 procent. Zo groot was volgens Mino Raiola de kans dat Romelu Lukaku zou bijtekenen bij Everton. Uiteindelijk bleek de zaakwaarnemer ernaast te zitten, want de Rode Duivel kondigde deze week aan niet op het nieuwe contractvoorstel in te zullen gaan.



Lukaku gaf aan een stap hogerop te willen zetten en prijzen te willen winnen, iets wat bij Everton moeilijk lijkt te zullen worden. Bij de Toffees zijn ze uiteraard niet blij met de demarche van hun steraanvaller en volgens The Times schuiven ze de schuld voor zijn beslissing in de schoenen van één persoon.



De club zou het vooral Lukaku's moeder Adolphine kwalijk nemen haar zoon van gedachten te doen veranderen hebben. Lukaku vertelde in het verleden al meermaals over de grote invloed die zijn moeder op zijn carrière heeft. Zo zou haar mening beslissend geweest zijn in zijn definitieve transfer van Chelsea naar Everton in 2014.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.