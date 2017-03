Van deze uitspraak van Bale zal Ronaldo niet vrolijk worden

Cristiano Ronaldo staat erom gekend nogal ijdel te zijn en héél erg overtuigd te zijn van zijn eigen kwaliteiten. Daardoor durft de Portugese superster nogal eens te botsen met zijn ploegmaats. Zo deden er lange tijd geruchten de ronde over spanningen met Gareth Bale, die Ronaldo van de troon stootte als recordaankoop van de club.



En die spanningen zullen straks misschien weer toenemen, want Ronaldo zal wellicht niet vrolijk worden van een interview dat Bale onlangs gaf aan de Mirror. De flankaanvaller werd er gevraagd naar de beste speler waar hij ooit mee samenspeelde en koos niet voor zijn ploegmaat bij Real.



"Voor mij is Ryan Giggs de beste", zei Bale. "Hij was mijn idool als kleine jongen en hij is een legende in de voetbalwereld. Het helpt natuurlijk ook dat hij net als ik een Welshman is."