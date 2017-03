Oud-speler vreest boze fans: 'Bezoekje met mijn zoon aan De Kuip zit er niet in..'

Veel spelers worden bij volksclub Feyenoord al snel in de harten opgenomen en blijven daar ook lang dwalen, maar sommige uitzonderingen kunnen dat moeilijk zeggen. Anthony Lurling bijvoorbeeld.



Dat komt door zijn ongelukkige vertrek, na flink wat woordenwisselingen, in 2004. Een wedstrijd van Feyenoord bezoeken is dan ook vrijwel onmogelijk, gezien de woede bij de fans. "Rotterdam is goed bereisbaar. Ik zou graag een wedstrijd van Feyenoord bezoeken, maar dat risico wil ik niet lopen. Erg jammer. Ik zou mijn zoon graag eens de ervaring van een volle Kuip willen laten meemaken. Maar dat zit er helaas niet in", vertelt een balende Lurling aan ELF Voetbal.



Verder blikt Lurling nog eens terug op de oorzaak van die woede. "Op het moment dat ik wegging, was de band met de supporters niet ideaal. Ik heb er geen zin in om het hele alfabet aan scheldwoorden aan te horen als ik een wedstrijd kom bezoeken. Maar ik probeer Feyenoord, net als sc Heerenveen, zo goed mogelijk te volgen."



Komend weekend staan beide ploegen, beiden dus oud-werkgevers van Lurling, tegenover elkaar. In het Abe Lenstra Stadion is hij nog wél welkom, maar de 39-jarige oud-voetballer heeft geen tijd voor een bezoekje. "Ik heb het nu nog drukker dan in de periode toen ik zelf profvoetballer was. Heerenveen is zeker anderhalf uur rijden. Omdat ik zelf op zaterdag en zondag actief ben, is dat nauwelijks te doen."