"Arbiter Nijhuis heeft een hekel aan Ajax"

Sjaak Swart is iemand die altijd vooropstaat om zijn mening te verkondigen. En nu is het nog maar eens raak, want het Ajax-icoon heeft zich in gesprek met het medium Het Parool uitgesproken over de arbiters in de Eredivisie. Die zouden het op Ajax gemunt hebben.



Swart vertelt: "Ajax wordt gezocht door scheidsrechters. Honderd procent zeker. Je ziet het aan meneer Nijhuis, van de achttien keer dat hij Ajax heeft gefloten, heeft Ajax er vijf gewonnen. Normaal gesproken zijn dat er vijftien. Dat scheelt dus tien wedstrijden. Ik weet alles! Ze hoeven mij geen kunstjes te vertellen."



Heeft scheidsrechter Nijhuis een hekel aan Ajax? "Honderd procent. Scheidsrechters hebben ook gevoel, en het is ook niet makkelijk, je kan een foutje maken. Maar moedwillige fouten?"