FOTO: 'Misselijkmakende' actie Go Ahead-fans

Op zondagmiddag is het tijd voor de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle in Deventer en dat is een duel dat gevoelig ligt bij de supportersscharen van deze twee ploegen. De fans van de Eagles hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een aantal poppen opgehangen aan een viaduct. Op de diverse social media wordt daar schande van gesproken.





Go Ahead Eagles-supporters hebben in Zwolle een aantal poppen aan een strop opgehangen met de tekst 'Zwolle gaat er aan.' #gaezwo pic.twitter.com/YOCM1Iem2q — Awaydays NL (@AwaydaysNL) March 18, 2017

@AwaydaysNL @KOWETNIEUWS hele domme en misselijke actie. Wil dit dan ook zeker geen 'supporters' noemen. Schaam je diep, heel diep ... — richarddebruin (@richarddebruin) March 18, 2017