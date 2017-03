'De Boer zorgt voor megatransfer Ajacied'

Ronald de Boer was onlangs in Spanje om te dineren met een aantal FC Barcelona-prominenten, waaronder de technisch manager van de grootmacht, Robert Fernandez. En naar aanleiding van dat etentje zou de clubleiding van Barça een beslissing hebben genomen: Davinson Sánchez moet naar het Camp Nou-stadion komen.



El Mundo Deportivo weet dat De Boer tijdens het diner keer op keer begon over de prestaties van de Colombiaanse centrumverdediger, die volgens hem absoluut bij het team van onder meer Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez zou passen. Ook Kasper Dolberg en Matthijs de Ligt zijn naar verluidt ter sprake gekomen, maar de concrete belangstelling van de Catalanen zou vooralsnog enkel uitgaan naar Sánchez.



Bij het bovenstaande dagblad is men nu overtuigd: Barcelona trekt in de aankomende zomertransferwindow met enkele tientallen miljoenen euro's naar de Amsterdam ArenA. De verwachting is daarbij dat de Colombiaan zal zorgen voor een megatransfer, omdat hij beschikt over een langlopend contract in onze hoofdstad. Naar verluidt volgt Barça Sánchez al sinds hij in de jeugd uitkwam voor het Colombiaanse nationale team, maar De Boer zou Fernandez dus pas echt overtuigd hebben.