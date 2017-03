Ronaldo onthult wat zijn zoontje keer op keer te horen krijgt

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zijn toch wel de twee beste voetballers ter wereld, daar is iedereen het over eens. Er zijn echter vrij veel mensen die de Argentijn beter vinden dan de Portugees. En dat wordt ook vaak verteld aan het zoontje van Ronaldo, zo onthult de superster van Real Madrid nu in gesprek met Marca.



De Portugees zegt dat hij en zijn familie vaak het doelwit zijn van een bepaalde jaloezie. "Er zijn mensen die op mijn zoontje, Cristiano Junior, afstappen om hem te vertellen: er is één voetballer die beter is dan jouw vader, hè? Maar hij is een slimme jongen, net als ik, en kan daar wel mee omgaan. Ik heb tegen hem gezegd dat hij gewoon beleefd moet blijven. Er zijn gewoon veel jaloerse mensen op de wereld en daar krijgt hij mee te maken. Maar het is een blij kind."



Ronaldo hoopt dat zijn zoontje later ook voetballer wordt. "Natuurlijk hoop ik dat. Ik weet dat het een uitdaging wordt en het is zeker niet makkelijk, maar hij kan worden wat hij wil. Daarbij zet ik hem niet onder druk, behalve als hij op doel gaat staan. Hij mag geen keeper worden, ik wil dat hij een aanvaller wordt."