'Bod van 10 miljoen euro op PSV-speler'

Bij de Eredivisie-topclub PSV is men wel toe aan vernieuwing. De algemene verwachting is toch dat technisch manager Marcel Brands hard aan de slag gaat in de aankomende transferperiode. Middenvelder Bart Ramselaar is vermoedelijk niet een speler die mag vertrekken, maar daar denkt het Italiaanse SS Lazio anders over.



Volgens het medium Corriere dello Sport is het de Romeinen menens: zij willen Ramselaar naar de Italiaanse hoofdstad halen. Daarom zou Lazio binnenkort een bod van maar liefst tien miljoen euro uitbrengen bij het Philips Stadion. PSV betaalde nog niet zo heel lang geleden 4,3 miljoen euro voor Ramselaar en dat betekent dat zijn waarde inmiddels meer dan verdubbeld is.



De hierboven genoemde krant stelt dat de beleidsbepalers van Lazio willen opschieten, omdat men vernomen heeft dat ook het Duitse Bayern München geïnteresseerd is in de multifunctionele speler van PSV. Wel gaat het hier naar verluidt om voorzichtige belangstelling: de ploeg van buitenspeler Arjen Robben houdt Ramselaar alleen in de gaten. Lazio is van zins daad bij woord te voegen en heeft dus tien miljoen euro over voor de PSV'er.