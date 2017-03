"Hij weet heel goed waarom hij nog niet meetraint"

Waar we bij Ajax steevast een rits aan talenten zien bij het eerste, lijkt het wel zo te zijn dat het bij PSV moeilijker is om door te breken. Dat ondervindt de IJslandse aanvaller Albert Gudmondsson aan den lijve. Sam Lammers, Dante Rigo, Damian van Bruggen en Pablo Rosario trainen mee bij de hoofdmacht, maar dat geldt niet voor Gudmondsson.



Trainer Phillip Cocu vertelt aan De Telegraaf: "Hij is de weg ingeslagen die we graag van hem zien. Als hij dat vasthoudt dan komt de rest vanzelf. Het is niet zo dat we geen contact met hem hebben. Maar spelers moeten wel weten wat er verlangd wordt van trainen bij het eerste. Het is belangrijk voor hem om te weten dat de deur naar PSV 1 niet dicht zit, als hij de weg die hij nu bewandelt verder doorzet. Daarbij kijken we verder dan alleen naar het maken van doelpunten."



De oefenmeester gaat verder: "We kunnen wel met veertig man op het veld gaan staan, maar dat werkt ook niet. Als we er mensen bij halen, dan moeten er ook weer mensen afvallen. Daarbij weet Albert Gudmundsson heel goed waarom hij nog niet meetraint bij ons. Het is een jongen met kwaliteiten, maar er zijn punten waar hij aan moet werken."