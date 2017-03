Gamers woedend op EA na FIFA 17-onthulling

Elke speler van de voetbalgame FIFA 17 maakt dit keer op keer mee: je speelt de pannen van het dak en staat met 1-0 of 2-0 voor, online of tegen een vriend. Vervolgens lijken je spelers er helemaal niets meer van te bakken en vallen alle ballen goed voor je tegenstander.



Dit noemen gamers momentum en ontwikkelaar EA Sports heeft altijd ontkend dat er iets dergelijks bestaat. Op het sociale nieuwsmedium Reddit is men echter op onderzoek uitgegaan: één gebruiker is in de codes van FIFA gedoken. En hij heeft concrete aanwijzingen gevonden voor het bestaan van momentum, waardoor je dus eigenlijk niets hebt aan je vaardigheden en FIFA verwordt tot een soort simulatiegame.



Doe jij het goed in een wedstrijd, dan zorgt het spel ervoor dat de scheidsrechter fouten gaat maken, dat je keeper blundert, dat je verdedigers opeens een heel stuk minder snel worden, dat de doelman van de tegenstander opeens op Manuel Neuer lijkt, ook al speelt hij met Telstar. Een Reddit-gebruiker reageert: "Ik haat het gevoel dat ik zelf eigenlijk maar weinig invloed heb op het spel. FIFA beslist alles voor je." Hoogstwaarschijnlijk heeft EA momentum geïmplementeerd zodat de wat slechtere spelers ook winnen, zodat zij geïnteresseerd blijven in spelerspakketten en dergelijke.