Dortmund legt druk bij Leipzig: Aubameyang wéér trefzeker

Borussia Dortmund heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in de Duitse Bundesliga. In de thuiswedstrijd tegen laagvlieger FC Ingolstadt 04 werd een moeizame 1-0 zege behaald.



Na veertien minuten stond de eindstand al op het scorebord van het Signal Iduna Park. Marcel Schmelzer zorgde voor het voorbereidende werk en stelde wie anders dan Pierre-Emerick Aubameyang in staat om de 1-0 binnen te prikken. Met zijn 23ste doelpunt van het seizoen staat hij boven Robert Lewandowski van Bayern München.



Lewandowski staat op dit moment twee doelpunten achter, maar daar zal de Pool maling aan hebben. Immers: Bayern staat fier bovenaan in de Bundesliga met 59 punten. RB Leipzig staat tweede met 49 punten en Dortmund bezet de derde plek met 46 stuks.



RB Leipzig gaat zaterdag op bezoek bij Werder Bremen, waar Bayern een lastige confrontatie wacht met Borussia Mönchengladbach.



Scoreverloop:

1-0 (14') Pierre-Emerick Aubameyang