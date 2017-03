Onduidelijkheid in Deventer: "Dat moet je aan het bestuur vragen"

Er breekt een spannende periode aan in het Nederlandse voetbal. Natuurlijk vallen er een aantal sportieve beslissingen, maar er dienen op korte termijn ook knopen doorgehakt te worden over de invulling van belangrijke posities. Ook bij Go Ahead Eagles.



In Deventer beschikt de 56-jarige hoofdtrainer Hans de Koning over een aflopend contract en duidelijkheid is er nog niet. "Dat moet je aan het bestuur vragen. Dat is niet aan mij", laat hij weten aan De Stentor. "Ik heb maar één ding in de hand en dat is mijn groep."



De Koning blijft er kalm onder. "Als ze door willen, vind ik het goed en als ze niet door willen is dat ook prima. Dat zijn keuzes waar ik geen grip op heb. Ik heb namelijk alleen grip op mijn groep. Het belangrijkste is dat we erin blijven. De beslissing over mijn toekomst zal één van deze dagen wel komen."



In februari 2016 werd De Koning aangesteld als opvolger van Dennis Demmers. Onder zijn leiding keerde de volksclub terug naar de Eredivisie.