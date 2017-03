Onbegrip rond Vilhena: "Dat is toch competitievervalsing"

Tonny Vilhena komt zondagmiddag 'gewoon' in actie voor Feyenoord op bezoek bij sc Heerenveen. De aanklager wil hem voor drie duels schorsen, maar de beroepszaak dient pas op 29 maart en dus is hij vooralsnog speelgerechtigd.



In het praatprogramma Voetbal Inside sprak Johan Derksen zijn verbazing uit. "Als je een professionele competitie runt, dan moet je ook je strafzaken goed en vlot moeten kunnen afronden. Dan is dat toch competitievervalsing als zo’n speler nog twee of drie wedstrijden kan spelen."



Jan Boskamp maakt zich er als Feyenoord-supporter niet druk om. "Van mij mag die aanklager ook wel ziek zijn op 29 maart", aldus de analist verwijzend naar de beladen Klassieker tegen Ajax begin april. Eén duel schorsing is al voldoende om hem die wedstrijd te laten missen.