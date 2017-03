Uitgenodigde Ajacied wekt verbazing: "Het is een tikje overdreven"

Matthijs de Ligt is na een aantal prima optredens bij Ajax direct voor Oranje geselecteerd. Die beslissing heeft veel discussie losgemaakt, zo ook in het praatprogramma Voetbal Inside.



"Het is een tikje overdreven dat een jongen van zeventien, die twee duels heeft meegedaan, bij de selectie van het Nederlands elftal zit", luidt het oordeel van Johan Derksen. "Het is gebruikelijk dat zo'n jongen van zeventien naar Jong Oranje gaat en daar zijn internationale ervaring opdoet."



René van der Gijp noemt de jongeling 'een goede speler'. "Maar ik ben nog niet onder de indruk van zijn voetballende kwaliteiten." De analist vindt het ook nog lastig om hem te peilen. "Hij is ook nog niet geklopt in een sprint. Ik weet niet hoe snel hij is."



Jan Boskamp vindt de uitnodiging wel te begrijpen. "De Ligt vind ik echt heel goed. Als je ziet hoe hij verdedigt, hoe hij het duel ingaat. Eén tegen één wint hij elk duel. In duelkracht is hij ontzettend sterk."