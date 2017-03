PSV won na de winterstop acht van de negen competitieduels, maar toch is alleen doelman Jeroen Zoet opgeroepen voor Oranje. Wilfred Genee weet dat bondscoach Danny Blind daarmee verontwaardiging creëert.



"We zijn bij de persconferentie geweest van Danny Blind, die verschrikkelijke dingen heeft gezegd", sprak Genee met een kwinkslag bij Voetbal Inside. "Matthijs de Ligt is een debutant. Tete zit erbij, terwijl hij nauwelijks speelt bij Ajax. Viergever zit erbij, Veltman. En waar zijn de PSV'ers? Die zijn er niet."



"Pröpper niet, Ramselaar niet, Luuk de Jong niet. In de provincie is men ongetwijfeld boos", aldus Bosz, die weet dat het WK-kwalificatieduel met Bulgarije cruciaal is. "Op dit moment is het opmerkelijk rustig bij Oranje. Tuurlijk zal de provincie Eindhoven een beetje boos zijn. Verder valt er weinig opmerkelijks te noteren."