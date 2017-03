De Jong looft concurrentie: "Dat is best moeilijk"

Luuk de Jong had dit seizoen zijn derde opeenvolgende titel willen bemachtigen, maar met nog acht duels te gaan is die kans klein. Ook de PSV-spits weet dat de strijd om plek twee nu bovenaan het lijstje staat.



De Jong is over de tweede helft van het seizoen goed te spreken. "We hebben dan van Feyenoord verloren, maar verder een heel goede reeks neergezet. Dat willen we doorzetten", aldus de gepasseerde Oranje-international via de officiële kanalen van de club. "Alleen de winst telt en dan hopen we nog tweede te worden."



"Dat is nu ons doel. En dan zien we wel wat er nog meer in zit", benadrukt De Jong, die complimenteus is voor zowel koploper Feyenoord als achtervolger PSV. "Ze hebben ook bijna alles gewonnen. Dat is best moeilijk; om daarmee om te gaan. De concurrenten blijven ook steeds maar punten pakken."



Om plek twee in het vizier te houden dient Vitesse verslagen te worden. Uit won de ploeg met 0-2 dankzij een tactisch slimme aanpak. "Nu spelen we thuis en moeten we dominant zijn. We gaan niet als een stel wilden naar voren rennen, maar willen hen wel onder druk zetten en zo min mogelijk laten voetballen."