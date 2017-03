VVV hard onderuit, NAC klopt Ajacieden in doelpuntrijk duel

VVV-Venlo kan de Eredivisie al bijna ruiken, maar vrijdagavond ging het behoorlijk fout in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Op De Krommedijk ging de koploper van de Jupiler League met 5-2 onderuit.



De Venlonaren begonnen nog hoopgevend en namen via Vito van Crooy de leiding. Joël Thomas scoorde tegen, maar in de persoon van Joey Sleegers wist VVV toch weer op voorsprong te komen. Het kwakkelende FC Dordrecht bleek opgewassen tegen deze klap en triomfeerde uiteindelijk. Jordy Vleugels maakte opnieuw gelijk alvorens Everon Pisas, Alessio Da Cruz en opnieuw Thomas het feest compleet maakten.



Jong Ajax in doelpuntrijk duel onderuit

VVV hoeft niet te vrezen dat het Eredivisie-ticket alsnog elders naartoe gaat. Nummer twee Jong Ajax staat na vrijdag elf punten achter en dan te bedenken dat zij niet eens mogen promoveren. De achtervolger verloor vrijdag met 4-3 bij NAC Breda.



David Neres en Abdelhak Nouri brachten Jong Ajax nog op voorsprong in Breda, maar via Cyriel Dessers en Manu Garcia kwam NAC telkens langszij. Opnieuw Dessers en Arno Verschueren zorgden voor een comfortabele voorsprong. Het slotakkoord was voor de Ajacieden in de persoon van Mateo Cassierra.



Gudmundsson scoort opnieuw voor Jong PSV

Jong PSV heeft vrijdag nauwelijks 25 minuten nodig gehad om Helmond Sport over de knieën te leggen. Albert Gudmundsson nam opnieuw het openingsdoelpunt voor zijn rekening. Sam Lammers en Joël Piroe deden de rest.



Overige uitslagen:

Achilles '29 - Almere City FC 3-3

FC Den Bosch - RKC Waalwijk 1-1

FC Emmen - FC Oss 2-0

Fortuna Sittard - De Graafschap 3-2

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 3-1

Telstar - MVV Maastricht 1-1