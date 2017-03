Effectief FC Twente brengt Roda JC pijnlijke tik toe

FC Twente is vrijdagavond opgeklommen naar de vijfde plek in de Eredivisie. De Tukkers wonnen met 0-3 van Roda JC Kerkrade, dat als nummer zestien moet blijven vrezen voor degradatie naar de Jupiler League.



De Limburgers begonnen goed aan de wedstrijd in het eigen Parkstad Limburg Stadion en het was aan Nick Marsman te danken dat een vroege achterstand voor FC Twente uitbleef. Aanvallend wisten de Tukkers aanvankelijk weinig te creëren, maar na een half uur spelen was het wel direct raak. Fredrik Jensen werd na een aanval over meerdere schijven diep gestuurd en maakte het koeltjes af: 0-1.



Roda JC bleef daarna jagen op de gelijkmaker en kreeg daar voldoende mogelijkheden voor. Veel supporters met Limburgs bloed zullen dan ook raar hebben opgekeken toen ze halverwege naar het scorebord keken: 0-2. Op slag van rust zag de buitenspelval van de thuisclub er niet goed uit en dat stelde Jensen opnieuw in de gelegenheid om doelman Benjamin van Leer te passeren.



De degradatiekandidaat probeerde het na rust nog wel, maar de ploeg van Yannis Anastasiou bleek niet meer in staat om de spanning terug te brengen. Een kwartier voor tijd gooide FC Twente het duel definitief op slot. Topscorer Enes Ünal ontving de bal na een omschakelmoment en de Turkse spits ondervond weinig moeite om de 0-3 binnen te schieten.



Scoreverloop:

0-1 (30') Fredrik Jensen

0-2 (43') Fredrik Jensen

0-3 (77') Enes Ünal