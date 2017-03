Advocaat geeft toe: vertrek bij Fenerbahçe aanstaande

Dick Advocaat is definitief bezig aan zijn laatste maanden als coach van Fenerbahçe. Na de 2-3 nederlaag tegen Konyaspor bevestigde de Nederlander de berichtgeving van de laatste dagen.



Afgelopen week kwam al naar buiten dat Advocaat vrijwel zeker vertrekt uit Istanbul. Inmiddels heeft de oud-bondscoach van het Nederlands elftal dat bevestigd. Vermoedelijk zullen ook zijn assistenten Mario Been en Cor Pot volgend seizoen niet meer werkzaam zijn namens Fenerbahçe.



Advocaat (69) werd begin dit seizoen aangesteld in Istanbul. Fenerbahçe leek onder zijn leiding de weg naar boven te hebben ingeslagen, maar na deze nederlaag staat de topclub slechts vierde op tien punten van koploper Besiktas. Bovendien werd de ploeg in de Europa League verslagen door FC Krasnodar.



Bij Fenerbahçe zijn ook Gregory van der Wiel, Jeremain Lens en Robin van Persie actief.