Blind hakt knoop al door: "Dat is wel ten tafel gekomen"

Oranje-bondscoach Danny Blind wil vooralsnog niet onthullen in welk systeem de ploeg gaat aantreden in de duels met Bulgarije (WK-kwalificatie) en Italië (oefen) later deze maand. Op de persconferentie hield hij dit geheim.



Oranje is het traditionele 4-3-3 gewend, maar boekte het laatste grote succes met 5-3-2. "Ik heb altijd gezegd dat we het allemaal moeten kunnen", zo citeert Voetbal International. "We moeten meerdere systemen kunnen spelen. Vijf verdedigers? Dat is wel ten tafel gekomen, maar ik denk zelf niet zo zeer aan 5-3-2. Eerder aan 3-4-3."



Blind weet ook dat Chelsea-manager Antonio Conte hier zeer succesvol mee is. Of hij dat zelf ook gaat proberen? "Ik heb mijn beslissing al genomen over hoe ik het ga doen, maar daar zeg ik nog niets over."