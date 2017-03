Memphis floreert weer: "Was gewoon niet goed genoeg voor hem"

Memphis Depay heeft geen spijt gekregen van zijn beslissing om Manchester United te verruilen voor Olympique Lyon. In Frankrijk komt de oud-PSV'er weer wekelijks aan spelen toe met een beslissende rol als resultaat.



Memphis ontvangt in Lyon het vertrouwen dat José Mourinho hem niet kon bieden. "Ik denk dat ik gewoon niet goed genoeg voor hem was", reageert de aanvaller tegenover BeIN Sports. "Maar dat is oké. Ik heb mijn kwaliteiten laten zien en kom vanzelf wel weer aan m'n top. We zien wel hoe het loopt."



"Niets tegen de staf van United, want het zijn hele goede mensen. Het werkte gewoon niet", aldus Memphis, die vorige week twee fraaie goals maakte. En de fans mogen hopen op meer. "Ik zit nog niet op de top van m'n kunnen, maar ik kom eraan. (...) Je kunt alleen aan je top zitten als je in het ritme zit."