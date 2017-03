Makelaar City-ster dreigt: "Dan ga ik met United om de tafel"

Yaya Touré heeft contractverlenging bij Manchester City als optie genoemd, maar zijn zaakwaarnemer Dimitri Seluk gaat niet blindelings die richting op. Zelfs een zeer gevoelige overstap is volgens hem een overweging.



"Als we een goede aanbieding van een andere club krijgen, zullen we daar onmiddellijk een contract tekenen", benadrukt de makelaar van de 33-jarige Ivoriaan tegenover Sky Sports. "Ja, een overgang naar Manchester United, Liverpool of Arsenal zouden we in overweging nemen."



United is natuurlijk gehaat bij de City-supporters, maar Seluk wil die deur openhouden. "José Mourinho is een zeer goede manager en Yaya kent Zlatan Ibrahimovic van hun tijd bij Barcelona. Ik ga met United om de tafel als ze een voorstel doen."



Het is onduidelijk of United ook een poging gaat ondernemen of zelfs al in de race is.