David Neres heeft zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax te pakken. De Braziliaanse miljoenenaankoop wist Jong Ajax vrijdagavond op voorsprong te zetten in de Jupiler League-wedstrijd tegen NAC Breda.



De beelden:





David Neres just scored the opener for Jong Ajax, his very first goal for Ajax! [@bart_sanders] pic.twitter.com/U8WTqLEeXA