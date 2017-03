Klaassen blij met Schalke: "We zijn zeker niet kansloos"

Davy Klaassen zag donderdagavond vanaf de tribune toe hoe Ajax middels een 2-0 overwinning op FC Kopenhagen een plek in de kwartfinales van de Europa League bereiken. Daarin stuit zijn ploeg op het Duitse Schalke 04.



"Een leuke loting voor iedereen. Voor ons, voor de supporters en voor Schalke", oordeelde de aanvoerder tegenover Ajax TV. " Lekker dichtbij en een leuke club. We moeten het nog analyseren, maar we zijn zeker niet kansloos."



Klaassen zat de return tegen FC Kopenhagen door een schorsing vanaf de kant uit. "Maar ik zat er met een goed gevoel, het zag er goed uit." Het gevoel is derhalve positief richting Excelsior-uit. "De sfeer zal heel anders zijn net als de omstandigheden. We hebben er hartstikke zin in."