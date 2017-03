Cocu reageert op Oranje-selectie: "Dat is ook wel lekker"

Phillip Cocu moet tijdens de interlandperiode weer allerlei spelers kwijt, maar alleen doelman Jeroen Zoet is opgenomen in de Oranje-selectie. Luuk de Jong, Davy Pröpper en Bart Ramselaar vielen op de valreep af.



Cocu werd vrijdag op de persconferentie geconfronteerd met de kwestie. "Daarvoor moet je bij Danny Blind zijn. Ik maak de keuze niet, dat doe hij", zo citeert Omroep Brabant. "Daarom is het voor mij ook niet relevant, ik heb er niet veel invloed op."



Volgens de PSV-trainer kan dit zowel positief als negatief uitpakken. Cocu begrijpt dat spelers zelf graag uitkomen voor het grote Oranje. "Maar soms is wat extra rust ook lekker, al hebben we nu geen overvol schema." Voor de trainer zelf is het ook een luxe. "Nu hebben we een grote groep. Dat is ook wel lekker, we kunnen nu met een redelijk voltallige groep trainen."