Worsteling bij ADO: "In mijn Feyenoord-tijd had ik er meer"

Ruben Schaken speelde met Feyenoord om de hoogste plekken, maar is met ADO Den Haag aan het strijden om lijfsbehoud. Door het defensievere spel mist de buitenspeler naar eigen zeggen een hoger rendement.



Op dit moment staat zijn teller op vier assists. "In de Eredivisie zijn er jongens die er meer dan tien hebben. In mijn Feyenoord-tijd had ik er meer", sombert de oud-Feyenoorder tegenover Omroep West. "Ik doe mijn stinkende best en hopelijk worden het er meer."



Daarbij is Schaken natuurlijk ook afhankelijk van zijn medespelers. "Soms geef je ze en worden ze niet gemaakt. Ook dan blijft de teller steken. Je bent natuurlijk wel afhankelijk van of ze wel of niet gemaakt worden. Met een beetje geluk had ik er ook meer gehad."



De routinier merkt dat hij onder Alfons Groenendijk weer vaker aanvallend mag denken. "Nu verdedig ik tot de middenlijn, zoals ik gewend ben. En als je dan in de omschakeling de bal afpakt, ben je dichter bij de goal."