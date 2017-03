'Man Utd staat weer een stap dichter bij sensationele transfer'

Manchester United investeerde vorige zomer fors in zijn ploeg, maar dat bleek nog niet voldoende om mee te kunnen strijden voor de titel in de Premier League. En dus moet dat kunstje na dit seizoen nog eens overgedaan worden. Een eerste megatransfer lijkt al dichterbij te komen.



Volgens El Mundo Deportivo heeft Thomas Müller immers aangegeven te willen vertrekken bij Bayern München, waar hij dit seizoen vooral bankzitter is. Hij zou ook meteen verteld hebben dat hij naar Man Utd wil, waar hij kan samenwerken met José Mourinho.



United aast al een hele tijd op de Duitse goaltjesdief. Zo bracht het vorige zomer nog een bod van 98 miljoen euro uit op de aanvaller, maar dat werd door Bayern afgewezen. Mogelijk heeft Man Utd straks dus meer geluk.