Bosz: "Aan de andere kant is het een extra belasting tijdens de titelrace"

Peter Bosz heeft zich op de officiële website van Ajax uitgelaten over Matthijs de Ligt. De verdediger is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal en dat heeft ook tot een tevreden gevoel geleid bij zijn trainer.



"Mensen doen hem te kort door alleen maar naar zijn prestatie van gisteren te kijken. Iedereen vraagt nu naar Matthijs, zoals we enkele maanden geleden ook met Kasper Dolberg hebben meegemaakt. Dat is logisch, want het is bijzonder wat Matthijs presteert op 17-jarige leeftijd."



Niet alleen De Ligt kon rekenen op een oproep. "Ik ben trots op alle spelers die geselecteerd zijn, niet alleen op de Nederlanders. Daar mogen we als Ajax trots op zijn. Aan de andere kant is het een extra belasting tijdens de titelrace. Maar het is een vorm van waardering en goed voor het vertrouwen", aldus Bosz.