Ajacied juicht: "Daar krijg je wel even een brok in je keel van"

Matthijs de Ligt heeft zich in gesprek met De Telegraaf uitgelaten over zijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal. De centrale verdediger behoort voor het eerst tot de selectie van Oranje.



"Vanochtend hadden we ontbijt met de selectie. De trainer kwam naar mij toe en zei: gefeliciteerd. Ik zei: wat bedoelt u? Ja, je zit bij de selectie van het Nederlands elftal. Daar krijg je wel even een brok in je keel van. Dat is toch je droom als je begint met voetballen, om geselecteerd te worden voor het grote Oranje", vertelde De Ligt enigszins verrast.



"Het is voor iedereen onverwacht. Voor mij ook. Dus ik snap wel dat mensen verrast reageren. Ik ga zoveel mogelijk mijn best proberen te doen. Dan zien we wel", aldus het relaas van de zeventienjarige De Ligt.