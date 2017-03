Oranje-routinier toch nog bij selectie: 'Heel belangrijk voor de groep'

In de voorselectie ontbrak hij nog, maar Wesley Sneijder hoort alsnog bij de definitieve selectie voor de komende interlandperiode van het Nederlands elftal.



"Sneijder is heel belangrijk voor de groep", oordeelde bondscoach Danny Blind op zijn persconferentie. "Dat draagt hij ook uit en hij heeft zijn waarde steeds bewezen."



"Bij Wesley en ook bij Arjen (Robben, red.) trek ik het wat breder. Hun rol is essentieel. In het veld, maar ook buiten het veld. Als een speler alleen buiten het veld nog belangrijk is, ga ik hem niet meer selecteren. Maar voorlopig is Wesley nog steeds van grote waarde, hij speelt erg goed", aldus Blind.



Blind sluit niet uit dat een aantal spelers afhaakt na het WK-kwalificatieduel met Bulgarije. "Daar hebben we geen afspraken over gemaakt, maar ik houd er wel rekening mee. Arjen heeft daar gezien zijn leeftijd en zijn laatste interlands wel zijn ideeën over en voor Stefan de Vrij zou het ook kunnen, met het oog op zijn knie."