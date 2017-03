Van den Brom slachtoffert aanvoerder: 'Hij is zelf de eerste die dat erkent'

AZ neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen ADO Den Haag. Trainer John van den Brom hoopt dat zijn ploeg dan beter voor de dag komt dan afgelopen weekend tegen Feyenoord. Ron Vlaar maakte in Rotterdam geen al te beste indruk en wordt daarom nu geslachtofferd.



"Maar Ron is zelf de eerste die dat erkent", zegt Van den Brom tegen het Algemeen Dagblad. "De beslissing om hem niet te laten spelen heb ik dan ook in overleg met hem gedaan."



"Ron is op dit moment nog niet waar we hem willen hebben. We gaan de komende week aan de gang om hem beter en fitter te krijgen. We hebben hem zeker nog niet afgeschreven. Een goede Ron zal altijd spelen bij mij."