Ajacied Blind gunt Feyenoord de titel: "Dat meen ik echt"

Bondscoach Danny Blind kwam vrijdagmiddag met een verrassende definitieve selectie voor het Nederlands elftal, maar sprak zich ook uit over de spannende ontknoping in de Eredivisie.



"Natuurlijk heb ik twintig jaar bij Ajax gezeten en ben ik een beetje een Ajacied, maar ik vind het mooi als Feyenoord het wordt, dat meen ik echt", tekent De Telegraaf op uit de mond van de bondscoach.



"Het wordt interessant in de Eredivisie. Het is nog niet gespeeld. De komende twee duels van Feyenoord, tegen sc Heerenveen en Ajax worden heel belangrijk. Dat soort wedstrijden zijn goed voor spelers, daar zouden er meer van moeten zijn", vervolgde Blind, die verder aangaf wel fan te zijn van het plan om de bovenste Eredivisie-teams in de toekomst een afsluitende onderlinge competitie te laten spelen voor het landskampioenschap.