Blind over ontbreken PSV'ers: "Dat zijn keuzes"

Relax, neem een jagermeistertje ofzo.. Je weet dat Blind een voorkeur voor Ajax-spelers heeft, het is niet anders..

Liever een GrolschjeSorry, maar dat de KNVB of wie of wat dan ook, nooit tegengas gaf.Weet je hoeveel spelers op eredivisie niveau als jong talent bij hun clubje goed speelden?Ook een Bütner bv in het verleden, of een Ola John, of wie dan ook nog meer, die allen toen net zo goed speelden als de Ligt gisteren?Nooit enig contact voor Oranje geweest.Als je dan ziet dat van Rijn v/d Wiel aflost bij Ajax en dan ook gelijk in Oranje, Tete weer idem dito, etc etc dan word je als niet Ajacied schijtziek van Blind.Denk maar aan Ziyech omdat hij niet bij Ajax speelde.Want nu zou hij na alle waarschijnlijkheid WEL opgeroepen worden terwijl hij niet eens 60% van zijn kunnen bij Twente laat zien.