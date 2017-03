VIDEO: Dahoud doet Schalke pijn met geweldige knal

Ajax kan in de kwartfinales van de Europa League in ieder geval niet tegen Borussia Mönchengladbach loten. Dat team verloor op donderdagavond namelijk in een Duits onderonsje van het Schalke 04 van de Nederlandse spits Klaas-Jan Huntelaar. Middenvelder Mahmoud Dahoud van de thuisploeg deed het echter goed: hij scoorde met een geweldige afstandsknal.