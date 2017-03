Chapecoense: één Europese topclub schonk geld

De Braziliaanse club Chapecoense werd een tijdje geleden geconfronteerd met een verschrikkelijke vliegramp. Bijna alle spelers van de ploeg verloren het leven. Na de gebeurtenis waren er veel clubs die met steunbetuigingen kwamen, maar de Brazilianen onthullen nu dat er maar één Europese topclub was die ook met een geldelijke opkikker over de brug kwam.



De president van Chapecoense, Plinio David De Nes, vertelt aan de Braziliaanse versie van FOX Sports: "Het klopt, we hebben financiële steun gekregen van één club. FC Barcelona was onze metgezel vanaf het begin en zij hebben ons enorm geholpen. In augustus gaan we ook om de Joan Gamper-trofee spelen in het Camp Nou. De opbrengst van die wedstrijd wordt vervolgens verdeeld: wij krijgen een groot gedeelte."



Het is niet precies bekend hoeveel geld de Catalanen precies overgemaakt hebben op de rekening van Chapecoense. De preses van de Brazilianen benadrukt wel dat hij dankbaar is dat er zoveel clubs waren die hun steun uitspraken. Hij rept van een 'verbroedering in de voetballerij'. Ook AS Roma krijgt nog een pluim. "Zij boden ons een benefietwedstrijd aan, maar die kon niet doorgaan door ons drukke programma."