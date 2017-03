Traoré spreekt zich uit over gedrag Ajax-fans

Bertrand Traoré had het in de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente in de Eredivisie gedaan bij de supporters in de Amsterdam ArenA. De aanvaller werd uitgefloten en reageerde door alle Ajax-gerelateerde foto's van zijn Instagram-account te halen. Tegen FC Kopenhagen deed de international uit Burkina Faso het al een heel stuk beter.



Traoré scoorde het eerste doelpunt voor het team van coach Peter Bosz en weigerde vervolgens te juichen. Bij RTL7 reageert hij daarop: "Dat is nu niet belangrijk. Het is belangrijk dat wij deze wedstrijd winnend hebben afgesloten. Maar voor de wedstrijd had ik het mijn teamgenoten al verteld: als ik vandaag scoor, dan ga ik niet dansen. Maar ik was wel blij, hoor."



De Chelsea-huurling gaat verder: "Natuurlijk frustreerde dat gefluit me, dat ga ik niet ontkennen. Maar als een professional moet je er wel tegen kunnen als de mensen kritiek hebben. Aan de andere kant vind ik wel dat voetbalfans eigenlijk altijd achter hun team en spelers zouden moeten staan. Als het wat minder gaat, moeten zij ons vooruit schreeuwen, zoals tegen Kopenhagen. De sfeer in de Amsterdam ArenA was dit keer fantastisch."