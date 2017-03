De Jong: wil me graag bij Newcastle bewijzen

Middenvelder Siem de Jong speelt momenteel bij PSV, maar hij is natuurlijk nog altijd eigendom van het Engelse Newcastle United. En de oud-Ajacied wil nog steeds slagen in de Engelse Premier League, het liefste in het aankomende seizoen al. Dat is in ieder geval wat hij vertelt aan het Eindhovens Dagblad.



De Jong zegt namelijk: "Zelf ben ik ook benieuwd wat er gaat gebeuren. De afloop van dit seizoen is nog niet te voorspellen en daarom kijk ik ook niet te veel vooruit. Wel heb ik eerder al gezegd dat ik me graag bij Newcastle United wil bewijzen als de club promoveert."



Tegen Go Ahead Eagles maakten Siem en broer Luuk voor het eerst allebei een goaltje in dezelfde wedstrijd, onder toeziend oog van hun vader. "Ik wist direct na de goals al dat het de eerste keer was. We hebben elkaar daarna niet meer gezien, maar nog wel even geappt. Voor ons zijn dat mooie momenten, maar het gaat voor het team gewoon om wedstrijden winnen nu we het onszelf niet makkelijk hebben gemaakt." Als laatste vertelt hij over de sfeer in Eindhoven. "Wie er ook in de basis speelt, we proberen elkaar te helpen en de teleurstelling moet op het veld onmiddellijk uit het lijf als je wél speeltijd krijgt. Het blijft topsport en we gunnen elkaar het beste."