Ajax-uitblinker kritisch: "Dan wordt het toch lastig"

Matthijs de Ligt kan zeer tevreden terugkijken op het thuisduel met FC Kopenhagen. Niet alleen bereikte Ajax de kwartfinale van de Europa League door met 2-0 te winnen, maar de ploeg wist ook de nul te houden met hem als bassispeler.



"Ik denk dat ik prima heb gespeeld. Mooi dat we hebben gewonnen", vertelde Bosz na afloop[ aan FOX Sports. "Die spits (Andreas Cornelius, red.) was niet de scherpste vandaag. Ik kon er drie keer voor komen en toen had ik hem. Ik probeerde er zo kort mogelijk op te zitten."



De Ajacied had één kritiekpuntje. "Helaas winnen we met maar 2-0." Kansen waren er in overvloed. "In de vorige wedstrijd hadden we ook al een paar momenten waarop we het niet uitspeelden, vandaag weer. Dan wordt het toch lastig."



De Ligt valt echter niets te verwijten op deze avond. "Maar buiten die kans voor Cornelius hebben zij niks gecreëerd. Ik had het gevoel dat we er bovenop zaten. In de eerste helft kwamen zij amper in onze zestien."