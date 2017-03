Voormalig Vitesse-baas weer welkom: "Geen behoefte meer aan"

Het stadionverbod van Merab Jordania loopt deze maand af. In principe mag de oud-voorzitter de Gelderse derby tegen NEC bezoeken, maar het is de vraag of hij gebruik maakt van die optie.



In maart 2014 besloot Vitesse een stadionverbod aan te vragen naar aanleiding van bedreigingen aan het adres van algemeen directeur Joost de Wit. De Georgiër gaf aan dat hij zich vooral ongelukkig had uitgedrukt, maar een poging om het verbod aan te vechten had begin 2015 geen succes.



Jordania heeft zijn straf er inmiddels bijna op zit ten. "Maar om eerlijk te zijn, heb ik er geen behoefte meer aan", zo laat hij weten aan Omroep Gelderland. "Ik heb laatst op tv nog wel een wedstrijd gezien."