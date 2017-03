Blind kampt in aanloop naar bekendmaking met vraagtekens

Het is onduidelijk of Oranje-bondscoach Danny Blind later deze maand een beroep kan doen op zijn zoon Daley Blind. De verdediger annex middenvelder viel donderdagavond bij Manchester United uit.



In het Europa League-duel met FK Rostov (1-0 zege) ging Blind met een hoofdblessure naar de kant. Iets eerder op de avond liep Joël Veltman bij Ajax - FC Kopenhagen een bilblessure op. In beide gevallen is het onduidelijk of de komende interlandperiode haalbaar is, al lijkt het niet om ernstige blessures te gaan.



Blind maakt vrijdag zijn definitieve selectie bekend voor de duels met Bulgarije (WK-kwalificatie) en Italië (vriendschappelijk) op 25 en 28 maart. De bondscoach zal hopen op goed nieuws, aangezien de centrale verdedigers Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk sowieso ontbreken.